Gelders ziekenhuis pakt de opvlieger aan

Het Gelderse ziekenhuis Rijnstate wil vrouwen in de overgang van ernstige opvliegers zien af te helpen met een nieuwe methode. Het onderzoekt of verdoving van een zenuwknoop de klachten (tijdelijk) kan verminderen. „De eerste resultaten zijn veelbelovend”, lieten de onderzoekers vrijdag weten.

Het Rijnstate richt de onderzoekspijlen op een zenuwknoop in de hals. „Deze staat in verbinding met een deel van de hersenen dat een belangrijke rol lijkt te hebben bij opvliegers. Door een injectie te geven op deze locatie, waardoor de zenuwknoop wordt verdoofd, hebben we in de voorbereidende studie gezien dat bij een groot deel van de vrouwen de opvliegers sterk verminderen”, aldus pijnspecialist Jan Willem Kallewaard.

Het effect lijkt gemiddeld een aantal maanden aan te houden, waarna de opvliegers geleidelijk weer terugkeren. „Dan kan de injectie herhaald worden, maximaal vier keer per jaar.” De behandeling kan alleen nog maar worden ondergaan als onderdeel van het onderzoek.

Rijnstate heeft vestigingen in Arnhem, Velp en Zevenaar.