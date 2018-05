Gelders provinciehuis beste gebouw van 2018

Het Gelders Huis in Arnhem, het gerenoveerde en uitgebreide provinciehuis van Gelderland is uitgeroepen tot Beste Gebouw van 2018. Beste Gebouw is de architectuurprijs van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

De prijs voor ‘het gebouw met de meeste meerwaarde voor opdrachtgevers en samenleving’ is vrijdag uitgereikt aan bureau Team V Architectuur dat het ontwerp maakte. Dat gebeurde in de nog te renoveren Bijlmerbajes in Amsterdam.

Het oorspronkelijk provinciehuis is een rijksmonument uit 1954. Het is uitgebreid met een moderne kantoorvleugel. In het deels openbare complex zetelt het provinciebestuur en werken 1200 provincieambtenaren. De jury van de BNA-prijs noemt Het Gelders Huis ‘een iconisch gebouw dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de stad en een thuisbasis en plek van samenkomst biedt aan de bevolking.’

Andere genomineerden waren onder meer concertzaal Musis Sacrum in Arnhem, het Stadsarchief in Delft, paviljoen Circl op de Amsterdamse Zuidas, de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag en het sociale woningbouwcomplex Space-S in Eindhoven. Dat laatste project kreeg de publieksprijs.