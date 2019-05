Gelderland wil wolf en vee beschermen

Een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel gaat voor de provincie Gelderland een plan maken om schade in het leefgebied van de wolven op de Veluwe te voorkomen. De commissie is dinsdag ingesteld op initiatief van de schapen- en geitenhouders in het leefgebied van de wolven.

"Mens en wolf moeten naast elkaar leven. Dat vraagt om goede afspraken. We beschermen de wolf, maar ook vee in het gebied", stelt verantwoordelijk provinciebestuurder Peter Drenth. Omdat Gelderland de eerste provincie is waar zich weer wolven hebben gevestigd, zijn alle afspraken nieuw.

In de commissie zitten veehouders, hobbydierhouders, schaapherders en gemeenten maar ook organisaties als Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Als die samen afspraken hebben gemaakt, kunnen ze de provincie vragen om subsidie voor wolvenwerende maatregelen als hekken of een getrainde hond. De provincie vergoedt dan ook schade die de wolven eventueel veroorzaken.

Pieter van Geel leidde vorig jaar een commissie die een einde moest maken aan alle ophef over het dierenwelzijn in de Oostvaardersplassen. Zijn adviezen zijn vrijwel allemaal opgevolgd.