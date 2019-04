Gelderland weert reclame datingsite niet

De provincie Gelderland deelt niet de mening van de SGP over een reclameuiting voor een datingsite in Garderen.

De reclameposter hing in een bushokje dat eigendom is van de provincie Gelderland. Op de poster stond een vrouw met de tekst ”dating met passie”. De SGP-fractie in Barneveld stelde daar vragen over aan het college van B en W en de provinciale SGP stelde vragen aan Gedeputeerde Staten.

Volgens de provinciale SGP moeten dit soort reclameuitingen geen bron van inkomsten zijn voor de provincie. De fractie wees er op dat veel inwoners van Gelderland niet kunnen instemmen met dergelijke reclame.

De provincie Gelderland zegt echter dat de Reclame Code Commissie toetst of een uiting aanstootgevend is. Bovendien zegt de provincie dat relatievorming thuishoort in het privédomein van burgers. De provincie wil geen bepaalde levenswijze opleggen.

De SGP had ook vragen gesteld over een poster met twee zoenende vrouwen in Hoevelaken. Bij nader inzien bleek die reclame niet in een bushokje van de provincie te hangen. Bovendien was het reclame van een kledingwinkel en niet van een datingsite. De SGP bood hierop excuses aan aan de eigenaar van de datingsite.