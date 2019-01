Gelderland versneld op zoek naar de wolf

De provincie Gelderland wil nu snel weten of de wolf zich nu wel of niet definitief heeft gevestigd op de Veluwe. Daarom wordt er de komende dagen intensief gezocht naar sporen. Ook komt er een versneld DNA-onderzoek. Dat moet duidelijk maken of op de Veluwe nog steeds dezelfde wolvin rondloopt.

De twaalf provincies, verenigd in het Interprovinciaal Overleg, hebben inmiddels hun gezamenlijke wolvendraaiboek vastgesteld. Daarin hebben ze uitgewerkt hoe ze omgaan met wolven in ons land en dan vooral met het oog op schade die deze dieren kunnen aanrichten. Er lijken niet langer alleen maar zwerfwolven rond te lopen maar er zijn ook wolven die zich in een gebied gaan vestigen en daar blijven (territoriale wolven). Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld ondernemers en particulieren die dieren houden.

De uitslag van de DNA-analyse op de Veluwe moet er binnen twee weken zijn. Dan is ook het leefgebied van de wolf wat duidelijker en kan de provincie met de betrokkenen daar praten over aanvullende maatregelen. Verder is de provincie bereid om in dat gebied mee te betalen aan stappen die schade door wolven kunnen voorkomen.