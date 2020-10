Gelderland trekt 20 miljoen uit voor aankoop kalverhouderijen

De provincie Gelderland trekt 20 miljoen euro uit om kalverhouderijen aan te kopen. Daarnaast maakt de provincie nog eens 10 miljoen euro vrij voor kalverbedrijven die willen investeren in duurzame, emissiearme stallen. Op die manier wil de provincie een deel van de stikstofbelasting in kwetsbare natuurgebieden aanpakken.

In Gelderland, en met name op de Veluwe, staan honderden kalverhouderijen. Dat is ongeveer de helft van alle kalverbedrijven in heel Nederland. Met name oudere kalverhouderijen veroorzaken veel stikstofuitstoot. Dat is op de Veluwe als een van de grootste natuurgebieden van Noordwest-Europa een probleem, aldus de provincie. Gelderland heeft het Rijk ook om stikstofmaatwerk voor de Veluwe gevraagd.

Bedrijven die veel stikstof uitstoten kunnen zich voor 1 december melden bij de provincie voor de opkoopregeling. Het is dan wel de bedoeling dat niet alleen de stallen, maar ook de omliggende grond en de woning worden verkocht. De provincie brengt de vrijkomende ruimte onder in de provinciale stikstofbank. Als er te weinig geld is voor alle bedrijven die willen stoppen, krijgen kalverboerderijen met de hoogste stikstofbelasting voorrang.