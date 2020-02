Gelderland: Scherpenzeel krijgt laatste kans, anders herindeling

SCHERPENZEEL/ARNHEM - Gedeputeerde Staten van Gelderland sturen aan op bestuurlijke herindeling van Scherpenzeel. “Tenzij de gemeente laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht”, aldus GS.

De provincie geeft Scherpenzeel “een laatste mogelijkheid om een zelfstandige gemeente te blijven”, zo is donderdag met het college van burgemeester en wethouders besproken. De gemeente moet daarvoor in haar zogeheten kadernota, een beleidsstuk voor het financieel beleid dat voor de zomer wordt behandeld, maatregelen opnemen voor een duurzame en krachtige toekomst als zelfstandige gemeente, stellen GS. Als die aanpak de gedeputeerden niet overtuigt, beginnen ze een procedure voor herindeling.

Voor GS staat voorop dat de inwoners recht hebben op een gemeente die de eigen taken goed kan uitvoeren en ook in de regio een goede samenwerkingspartner is. “De laatste jaren werd dat belangrijker dan ooit, omdat gemeenten steeds meer taken in regionaal verband moeten oppakken. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat Scherpenzeel structureel 1,2 miljoen euro investeert in de ambtelijke organisatie. Die bleef de laatste jaren nagenoeg gelijk, terwijl het takenpakket van de gemeente wel groeide.”

Gedeputeerde Staten hameren daarnaast onder meer op het belang van een toekomstvisie op de regionale samenwerking en het versterken van de bestuurskracht. Volgens een eerder dit jaar verricht onderzoek, in opdracht van het gemeentebestuur, was de enige reële optie om de bestuurskracht duurzaam te versterken, een herindeling met Barneveld.

Het Scherpenzeelse college is ingenomen met de gegeven ruimte. “Wij zijn blij dat de provincie inziet dat Scherpenzeel nu stappen zet om tot een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te komen. We snappen dat vertrouwen te paard is gegaan, en nu te voet terug moet komen. We beseffen dat er nog moeilijke keuzes te maken zijn, maar we gaan, samen met de Scherpenzeelse samenleving, verder bouwen aan een zelfstandige toekomst voor ons dorp, waarbij we zelf de regie houden over voorzieningenniveau en maatwerk-dienstverlening.”



Voor een gedwongen herindeling als stok achter de deur heeft het college wel begrip. “Op het moment dat we een zelfstandige toekomst niet voor elkaar kunnen krijgen, is het ook in het belang van ons dorp dat we een andere koers inslaan. De komende maanden gaan we echter bewijzen dat dat zelfstandigheid wel degelijk haalbaar is, ook in de toekomst.”