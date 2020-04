Gelderland probeert tapuit naar Veluwe te lokken

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Het Nationale Park De Hoge Veluwe en de provincie Gelderland proberen de tapuit terug te lokken naar de Veluwe. Daarvoor zijn op twintig plekken op de Veluwe nestkasten ingegraven, wan de vogel broedt graag in een hol. De provincie bekostigt het project.

De tapuit is een zeldzame vogelsoort, die in heel Europa snel verdwijnt. In de afgelopen 30 jaar is het aantal broedparen van de vogel in Nederland afgenomen van ruim tweeduizend naar ongeveer driehonderd. Het dier broedt nog in de Noord-Hollandse duinen, in het Drents-Friese Wold en op de Wadden. Op de Veluwe zijn nesten van de vogel al jaren verdwenen, terwijl de tapuit daar wel thuishoort.

Volgens boswachter Henk Ruseler van De Hoge Veluwe foerageren de vogels tijdens de voorjaarstrek wel op enkele plekken op het Veluwse stuifzand. De ingegraven nestkasten moeten het dier verleiden om te gaan nestelen. Onderzoekers van de natuurbeheerders houden de komende twee jaar in de gaten of het lukt.