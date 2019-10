Gelderland praat nu al met boeren

ARNHEM ( ANP). De provincie Gelderland is alsnog maandag in gesprek gegaan met een aantal boeren, die vinden dat de jongste provinciale stikstofregels niet deugen. De gesprekken zijn nu al begonnen onder druk van actievoerders die, net als in andere steden, naar het provinciehuis kwamen. Eerder op de dag werd nog gezegd dat er later een gesprek zou zijn

De Gelderse gedeputeerde Peter Drenth bood de boeren al wel eerder op de dag excuses aan voor de snelheid waarmee de nieuwe regels zijn gemaakt. En zonder overleg met de boeren, wat Drenth helemaal fout noemde. De provincie verleent vergunningen voor boerenbedrijven. De actievoerders zijn woedend dat de provincies vorige week de landelijke stikstofregels in hun ogen nog hebben aangescherpt.

Meerdere boeren dreigden Drenth maandag niet te vertrekken bij het provinciehuis in Arnhem totdat de stikstofregels van tafel zijn.