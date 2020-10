Gelderland-Midden: ‘voorzichtig Halloween vieren kan wel’

Kinderen die in de veiligheidsregio Gelderland-Midden wonen, mogen vrijdagavond langs de deuren gaan om het uit de Verenigde Staten overgewaaide spookfestijn Halloween te vieren. De regio raadt inwoners aan om met krijt een kruis te tekenen op 1,5 meter afstand van de voordeur, zodat langskomende groepjes op voldoende afstand blijven staan.

De meeste veiligheidsregio’s in het land raden het vieren dringend af van Halloween vrijdagavond en Sint Maarten op 11 november. Het kabinet heeft het niet verboden, maar onder andere de veiligheidsregio Twente wijst erop dat het aantal coronabesmettingen in dat gebied sterk is gestegen en noemt het onverstandig om een spooktocht te houden en langs de deuren te gaan. „Sla dat een jaartje over”, aldus de regio.

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch, voorzitter van de veiligheidsregio Gelderland-Midden, vindt dat het wel kan, als iedereen voorzichtig is. „Met kleine groepjes en met maximaal vier volwassen begeleiders, die onderling voldoende afstand houden. Wie de deur voorzichtigheidshalve niet wil openen: wees zo goed en hang een vriendelijk briefje voor de kinderen op”, adviseert de regio. Kinderen moeten alleen verpakte snoepjes en chocolaatjes aannemen.