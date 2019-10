Gelderland maakt nieuw stikstofbeleid landbouw

Gelderland gaat samen met de boeren nieuwe provinciale stikstofregels maken. De oude brief van vorige week is van tafel als het om de paragrafen over landbouw gaat, heeft verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth maandag gezegd. Dat intrekken gebeurt formeel volgende week dinsdag, omdat het provinciebestuur deze week met vakantie is.

Ongeveer zevenhonderd boeren kwamen met zo’n vierhonderd tractoren naar Arnhem om actie te voeren. Zij dwongen af dat Drenth meteen met boerenorganisaties overlegde over de provinciale stikstofregels, die de boeren in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Hoewel Drenth eerder maandag zei dat hij het intrekken van die regels een slecht idee vond, ging hij later op de dag onder zware druk van de actievoerende boeren toch door de bocht.

Drenth gaat maandag al met boerenorganisaties om de tafel om nieuwe regels op te stellen. Ook later deze week komen de partijen bij elkaar. Het is de bedoeling dat het provinciebestuur de oude brief volgende week dinsdag intrekt en dan meteen een nieuwe brief vaststelt. De samen met de boeren opgestelde regels gaan ook naar het ministerie. Drenth is namens het Interprovinciaal Overleg (IPO) betrokken bij overleg in Den Haag.

„Het vorige beleid is te snel en zonder overleg met betrokkenen gemaakt. Dat was helemaal fout. Uw dikke gele kaart is aangekomen en we gaan het nu anders doen. Samen moeten we een visie op de toekomst vaststellen”, aldus de bestuurder.

De boeren zijn tevreden over het resultaat van hun actie. Rond half drie zijn de eerste tractoren vertrokken vanaf de Markt in Arnhem.