Gelderland handhaaft subsidies voor vrijheidsfeesten

Gelderland handhaaft subsidies die zijn verleend voor het organiseren van een evenement rond de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid. De subsidieperiode voor dergelijke bijeenkomsten is verlengd tot 31 mei 2021, zodat organisatoren hun evenement zonder financiële consequenties kunnen uitstellen, aldus de provincie woensdag.

Alle herdenkings- en bevrijdingsevenementen rond 4 en 5 mei zijn geschrapt nu er tot 1 juni van dit jaar een verbod geldt op groepsbijeenkomsten. Aan een subsidie is een uiterste datum verbonden. Als de bijeenkomst op die datum niet is geweest, vervalt de subsidie. Overal in het land maken organisatoren zich zorgen over het mogelijk wegvallen van overheidsbijdragen, terwijl er vanwege het jubileumjaar juist extra veel is georganiseerd. Gelderland is voor zover bekend de eerste provincie die heeft besloten dat het beloofde geld blijft staan.

Gelderland was vanaf september 1944 tot mei 1945 gedeeltelijk frontgebied. In deze provincie zouden de komende weken nog zo’n 400 evenementen plaatshebben. De provincie draagt ruim 16 miljoen euro bij aan het programma. Volgens de provincie zorgt de corona-uitbraak voor een bijzondere situatie, waar de betrokken vrijwilligers niet de dupe van mogen worden.