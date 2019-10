Gelderland gaat praten met boeren

ARNHEM ( ANP). De provincie Gelderland gaat zo snel mogelijk praten met de boeren, die vinden dat de jongste provinciale stikstofregels niet deugen. Dat heeft gedeputeerde Peter Drenth actievoerders van LTO Noord en het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt beloofd tijdens de demonstratie Boerenalarm voor de deur van het provinciehuis in Arnhem.

Drenth bood excuses aan voor de snelheid waarmee de nieuwe regels zijn gemaakt. En zonder overleg met de boeren, wat Drenth helemaal fout noemde. De provincie verleent vergunningen voor boerenbedrijven. De actievoerders zijn woedend dat de provincies vorige week de landelijke stikstofregels in hun ogen nog hebben aangescherpt.

Drenth, die ook voorzitter is van de interprovinciale commissie Vitaal Platteland, wil met de boeren bekijken of er „weeffouten” in de nieuwe regels zitten. Het hele beleid overboord gooien en opnieuw beginnen, zoals de boeren willen, is volgens hem geen optie. Het is nog niet duidelijk wanneer de boeren hun actie in Arnhem beëindigen.