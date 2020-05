Gelderland gaat paden sluiten en verleggen op Veluwe

Gelderland gaat sommige paden op de Veluwe sluiten voor recreanten. Op andere plekken worden routes en parkeerplaatsen verplaatst. De maatregelen zijn nodig om de grote recreatiedruk en de natuur op de Veluwe weer met elkaar in balans te brengen, schrijven Gedeputeerde Staten in hun plan voor „recreatiezonering” van de Veluwe.

De Veluwe is met 90.000 hectare natuur de populairste toeristische bestemming van Nederland, aldus GS. Zowel het aantal binnen- en buitenlandse vakantievierders als het aantal dagjesmensen neemt sterk toe. Dat is goed voor de economie, maar slecht voor de natuur. Beschermde vogel-, planten- en insectensoorten verdwijnen, wild wordt minder zichtbaar en bossen sterven af.

Recreanten hebben in toenemende mate ook last van elkaar. Het gaat om zeer uiteenlopende groepen zoals wandelaars en fietsers, maar ook wildspotters, vliegeraars en natuurfotografen die de natuur belasten. Ook groepsuitjes en evenementen zijn niet overal even gewenst, aldus GS.

Gelderland wil nu delen van de Veluwe aanwijzen waar intensieve recreatie prima is. Daar worden extra voorzieningen aangelegd. In delen van het natuurgebied waar meer stilte nodig is wordt een aantal paden weggehaald of afgesloten. Volgens de provincie is rust goed voor de natuurontwikkeling, wat de Veluwe dan juist nog aantrekkelijker maakt.