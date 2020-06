Gelderland en Scherpenzeel botsen hard over herindeling

De provincie Gelderland en Scherpenzeel zijn donderdag hard met elkaar in botsing gekomen over mogelijke herindeling van de kleine gemeente. Als Scherpenzeel in juli niet besluit om de zelfstandigheid op te geven, dan start de provincie een procedure om de gemeente tot samengaan met Barneveld te dwingen. Het Scherpenzeelse gemeentebestuur is verontwaardigd en niet van plan om te luisteren.

De discussie over de bestuurskracht van Scherpenzeel speelt al bijna twintig jaar. Er was ooit een plan om Scherpenzeel te laten fuseren met de Utrechtse gemeenten Woudenberg en Renswoude, maar dat strandde bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Begin dit jaar zette de provincie de zaak op scherp door Scherpenzeel een laatste kans te geven om met een goed plan voor zelfstandigheid te komen. „Dat plan heeft ons niet overtuigd. Wij denken dat Scherpenzeel beter een sterk dorp in een grotere gemeente kan zijn”, aldus de provincie donderdag.

Scherpenzeel verwijt de provincie dat „herindeling een doel op zich is geworden. Het is een slechte oplossing voor een probleem dat niet bestaat. Scherpenzeel staat er goed voor en heeft een robuust toekomstplan.” De gemeente houdt volgende week een enquête onder de bijna 10.000 inwoners.