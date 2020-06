Gelderland betaalt mondkapjes voor arme kinderen

Gelderland trekt 65.000 euro uit om mondkapjes te kopen voor middelbare scholieren uit gezinnen die ver onder de armoedegrens leven. Volgens de provincie zijn er in Gelderland ongeveer 5000 jongeren tussen de twaalf en achttien jaar die vanwege de kosten niet aan een goed mondkapje kunnen komen. Scholieren hebben een mondkapje nodig als ze met het openbaar vervoer naar school gaan.

Vrijwilligers van het project STOP Kinderarmoede, onderdeel van de stichting Kinderen van de Voedselbank, trokken bij de provincie aan de bel toen zij merkten dat de aanschaf van degelijke mondkapjes voor sommige gezinnen echt te duur is. Volgens de provincie is veilig naar school gaan belangrijk. Daarom is dinsdag besloten tot de schenking.

Gelderland laat 10.000 mondkapjes maken, die binnen twee weken beschikbaar moeten zijn. Via onder meer kledingbanken, scholen en maatschappelijk werk kunnen de scholieren een kapje krijgen. De kapjes bieden volgens de provincie optimale bescherming en zijn wasbaar.