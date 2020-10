Geldboetes geëist tegen vier demonstranten Extinction Rebellion

Het OM heeft tegen vier klimaatactivisten van Extinction Rebellion een voorwaardelijke geldboete van 150 euro geëist. In totaal moesten zeven activisten die vorig jaar betrokken waren bij acties van de groep donderdag voor de kantonrechter van de rechtbank in Amsterdam verschijnen. In een geval werd vrijspraak geëist. Het OM achtte twee andere activisten weliswaar schuldig maar vroeg de rechter ze geen straf op te leggen.

De zeven verdachten, vijf mannen en twee vrouwen tussen de 21 en 65 jaar, maakten deel uit van een veel grotere groep betogers, die in oktober 2019 meerdere acties in Amsterdam hielden om aandacht te vragen voor klimaatverandering. De vier tegen wie een geldboete werd geëist, zouden de Wet openbare manifestaties hebben overtreden nadat ze geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om een blokkade te ontbinden bij het Rijksmuseum en de Zuidas. Twee personen worden ervan verdacht de openbare orde te hebben verstoord bij de Blauwbrug.

„De verdachten staan hier vandaag terecht omdat ze het verkeerde middel hebben gekozen om hun boodschap onder de aandacht te brengen en daarbij over de grenzen zijn gegaan van de manier waarop in Amsterdam het recht om actie te voeren kan worden gefaciliteerd”, aldus de officier van justitie donderdag.

In totaal hield de politie tijdens de drie actiedagen in oktober vorig jaar 321 personen aan om dezelfde redenen. Het OM zegt eerst deze zeven zaken voor te hebben gelegd aan de rechtbank, om vooruit te lopen op de vervolgingsbeslissingen in de overige zaken. „De procedure die vandaag wordt gevoerd is, gelet op de juridische vragen die hierbij naar voren komen, van invloed op de beslissingen in de andere zaken”, aldus het OM.

Ongeveer duizend demonstranten blokkeerden vorig jaar onder meer de Stadhouderskade bij het Rijksmuseum en enkele dagen later de Blauwbrug. Ook vond een actie plaats bij ABN Amro op de Zuidas. De politie greep bij die protesten in en verplaatste de betogers per bus naar een plek elders in de stad, waar ze werden gedropt.

Dat alleen deze zeven voor de rechter moeten verschijnen, was tegen het zere been van hun advocaat. Hij spreekt van „willekeur en een schending van het gelijkheidsbeginsel” door alleen deze personen te vervolgen.

De uitspraak is op 22 oktober.