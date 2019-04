Geldboete Jan Roos na mishandeling

Opiniemaker Jan Roos (42) uit Bergen heeft een boete van 750 euro gekregen wegens mishandeling. De politierechter in Alkmaar noemde het vrijdag bewezen dat hij in mei vorig jaar een 16-jarige jongen uit zijn woonplaats een klap heeft gegeven. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Het bewuste incident deed zich vorig jaar mei voor op het terras van een café in Bergen. Volgens het slachtoffer zocht Roos de confrontatie en kreeg hij zonder directe aanleiding een vuistslag in het gezicht. De jongen liep een hersenschudding, nekpijn, mondbloedingen en een losse voortand op.

Roos ontkende klappen te hebben uitgedeeld. Hij zou toen hij het café wilde inlopen zijn belaagd door een groepje jongeren, dat hem eerst uitschold en daarna bedreigde. Hij voelde zich daarbij op een gegeven moment zo in het nauw gedreven, zei hij, dat hij in een reflex een afwerende beweging maakte toen een van de jongens dreigend op hem af kwam.

Zowel de aanklaagster als de politierechter vond het letsel bij de jongen moeilijk te rijmen met het verhaal van Roos, die zijn slachtoffer ook 700 euro smartengeld moet betalen. Daarbij kwam dat diverse getuigen de verklaring van het slachtoffer op belangrijke onderdelen bevestigden, aldus de aanklaagster.

Roos zei te beseffen „dat ik hier als verdachte zit, maar mijn gezin en ik voelen ons slachtoffer”. Met name zijn vriendin zou zeer ontdaan zijn door de doodsbedreigingen die op die avond zouden zijn geuit. „Het is heel vervelend dat het slachtoffer gewond is geraakt, maar ik heb niets opgezocht en het onveiligheidsgevoel zit aan mijn kant.”

De opiniemaker had „bij gebrek aan een regelmatig inkomen” geen advocaat bij zich. Om zijn standpunten is hij op straat „vaker bedreigd en aangevallen”, maar hij hoopte daarvan in „mijn eigen dorp gevrijwaard te blijven. Maar zelfs op 200 meter van mijn eigen huis ben ik niet veilig”, aldus Roos.