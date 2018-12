Geldboete geëist voor straatintimidatie

De 36-jarige Everon el F. uit Rotterdam had aanvankelijk niet in de gaten hoe veel aandacht van pers en publiek zijn zaak zou trekken in de rechtbank in Rotterdam. Hij had afgelopen zomer vrouwen nageroepen en lastiggevallen. Dat is sinds dit jaar strafbaar in Rotterdam en El F. is de allereerste in Nederland die zich voor straatintimidatie voor de rechter moet verantwoorden.

De officier van justitie eiste woensdag een geldboete van 380 euro. De rechter doet later woensdag uitspraak.

El F. staat terecht voor het lastigvallen van in totaal acht vrouwen, op twee verschillende dagen. Hij riep ze na, liep achter de vrouwen aan, maakte kus- en handgebaren of ging dicht naast een vrouw zitten op een bankje. Handhavers van de gemeente waren getuige hiervan.