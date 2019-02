Geldautomaat opgeblazen bij plofkraak Heerlen

Bij een plofkraak in het Limburgse Heerlen is maandagochtend vroeg een geldautomaat opgeblazen. Twee verdachten zijn volgens de politie op een scooter gevlucht. De geldautomaat bevond zich op de Bautscherweg.

Volgens de politie zijn de panden naast de geldautomaat beschadigd door de explosie.

Rond 03.15 uur kreeg de politie een melding over een harde knal in de straat. Getuigen zagen de verdachten wegrijden richting de Caumerweg. Of ze geld hebben buitgemaakt, kon de politie nog niet met zekerheid zeggen.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar Heerlen voor onderzoek bij de geldautomaat.