Geld voor verstoorder dodenherdenking Vught

Eén van de terreurgevangenen die in mei de dodenherdenking in Vught verstoorde door te schreeuwen vanuit de gevangenis, heeft een vergoeding gekregen. Na het schreeuwen werd hij in een isoleercel gezet, waar een handtekening voor nodig is. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid is deze toen niet gezet. De man diende een klacht en krijgt nu een bedrag van 27,50 euro uitgekeerd voor de administratiefout.

Nog drie andere gedetineerden verstoorden de herdenking in mei. Ook zij werden in de isoleercel van de gevangenis in Vught geplaatst, maar bij hen werd wel een handtekening geplaatst. Waarom de paraaf bij de andere man niet is gezet is onduidelijk.

De terreurgevangenen schreeuwden ‘Allahu akbar’ toen mensen op het naastgelegen Kamp Vught meededen aan een stille herdenking.