Geld voor slachtoffers ‘Pegida-rellen’ Utrecht

De gemeente Utrecht compenseert bewoners van de Utrechtse wijk Zuilen die in januari schade hebben geleden door relschoppers rond een betoging van Pegida. „Hoewel de gemeente niet aansprakelijk is voor de schade (dat zijn de daders) wil de gemeente de getroffen bewoners na dit uitzonderlijke incident niet in de kou laten staan”, stelt het college donderdag in een brief aan de gemeenteraad.

Na afloop van een demonstratie van anti-islambeweging Pegida bij een moskee in de wijk lieten relschoppers in een aantal straten een spoor van vernielingen achter. Ongeveer vijftig huishoudens werden gedupeerd. Vooral geparkeerde auto’s moesten het ontgelden. Ook sneuvelden enkele ruiten van woonhuizen.

Voor de vernielingen heeft de politie niemand aangehouden. Het onderzoek loopt nog. Naast Pegida-aanhangers waren er die dag veel tegendemonstranten.