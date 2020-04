‘Geld voor onderzoek naar corona-medicijn moeilijk te krijgen’

Coronavirologen hebben de grootste moeite om geld te krijgen van de Europese Unie voor onderzoek naar een medicijn tegen het coronavirus. Dat zei viroloog Lia van der Hoek, leider van de Europese onderzoeksgroep naar coronavirussen zondag in het programma Dit is de Dag op Radio 1.

Van der Hoek, zelf verbonden aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, leidt een team van vijftien Europese promovendi dat coronavirussen onderzoekt. „Als onderzoeksgroep zijn we al jaren bezig met het in kaart brengen van het coronavirus. Nog voordat het virus in Nederland was, had ons team al een synthetische versie liggen in Zwitserland.”

Toen het virus begin dit jaar in China een groot probleem werd, nam Van der Hoek contact op met de EU. „Ik heb gezegd dat wij al jaren onderzoek doen naar coronavirussen en gevraagd wat de mogelijkheden zijn om te helpen, maar de EU wilde geen geld voor ons beschikbaar stellen.”

Tot grote verbazing van Van der Hoek bleek enkele weken later al het geld te zijn uitgedeeld aan andere aanvragers die minder expertise hebben.

Van der Hoek pleitte er in Dit is de Dag voor alle experts in Europa bij elkaar te zetten om een oplossing te vinden voor de coronacrisis. Nu gebeurt dat volgens haar te versnipperd.