Geld voor bestrijding aids hard gedaald

De Amerikaanse Aids Healthcare Foundation (AHF) waarschuwt voor het snel teruglopen van de financiële middelen voor de strijd tegen hiv/aids. Volgens de organisatie is het geld dat hier wereldwijd voor beschikbaar is in de afgelopen zes jaar gedaald met 3 miljard dollar (omgerekend 2,6 miljard euro) tot 9 miljard.

„Hoewel het aantal nieuwe hiv-infecties hoog blijft en de behoefte aan behandelingen blijft toenemen, is er steeds minder geld beschikbaar voor dienstverlening, medicijnen en klinische zorg voor mensen met hiv”, stelt de AHF aan de vooravond van de internationale conferentie AIDS2018 in Amsterdam, die maandag begint.

Volgens de organisatie ziet de meerderheid van de mensen in Noord-Amerika en West-Europa hiv niet langer als een crisis. „Maar in veel delen van de wereld blijft het een dodelijk virus. Jaarlijks sterven wereldwijd 1 miljoen mensen aan de gevolgen van aids.”