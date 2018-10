Geld voor afbouw zorg in polder

Zorgverzekeraars stellen, onder aanvoering van het Zilveren Kruis, geld beschikbaar voor een „voortvarende en gecontroleerde afbouw van de zorg” in het failliete ziekenhuis in Lelystad en de drie dito locaties in Dronten, Emmeloord en Urk. De vestigingen gaan dus niet meteen dicht, aldus een verklaring van het ziekenhuis in Lelystad.

„Hiermee ontstaat ook de mogelijkheid om te onderzoeken welke vormen van zorg in Lelystad en op de drie andere locaties behouden kunnen blijven”, aldus een woordvoerder.

De curatoren zullen alle medewerkers formeel ontslag aanzeggen en uitkeringsinstantie UWV zal de salarisbetalingen overnemen.

De rechtbank heeft een ‘afkoelingsperiode’ van twee maanden afgekondigd. Schuldeisers mogen volgens de zegsman in deze periode goederen die hun eigendom zijn niet ophalen uit de vestigingen.