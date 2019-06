Geld uit slaapzakken slapende campinggasten

Diverse bezoekers van een motorevenement in het Noord-Brabantse dorp Castelré zijn in de nacht van zaterdag op zondag besloten van hun geld terwijl ze lagen te slapen op de camping. Volgens de slachtoffers hadden ze hun portemonnee in hun slaapzak gestopt. De politie onderzoekt daarom of ze mogelijk gedrogeerd zijn geweest. Het is niet bekend hoeveel geld er precies is gestolen.

Het motorevenement was georganiseerd door de Harley Davidson Club Breda. Omdat veel bezoekers uit het buitenland komen was er ook een camping ingericht.