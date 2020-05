‘Geld stond centraal bij adopties kinderen uit Sri Lanka’

Met het belang van de uit Sri Lanka geadopteerde kinderen „hield niemand rekening”, centraal stond „geld verdienen en zaken doen”. „Het was business”, betoogde advocaat Lisa-Marie Komp maandag tijdens de door Nederlandse ouders geadopteerde Dilani Butink aangespannen rechtszaak. Volgens haar hebben de Nederlandse staat en de organisatie die de adoptie faciliteerde ernstige fouten gemaakt.

Volgens de 28-jarige Butink zijn haar geboortepapieren vervalst. Daardoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen. Butinks Nederlandse ouders reisden in 1992 naar Sri Lanka om een kindje op te halen. Dat bleek niet beschikbaar te zijn. Een tussenpersoon zorgde er daarna voor dat Butink geadopteerd kon worden, zij was toen pas enkele dagen oud. Een van de bemiddelaars ter plekke, is later opgepakt voor illegale adopties, aldus Komp.

Volgens de advocaat van de Staat is de zaak verjaard, van een rechtszaak kan dus geen sprake zijn. „De Staat betreurt dat de zoektocht van eiseres naar haar biologische ouders nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid.” Maar, aldus de advocaat, de Staat kan daar niets in betekenen.

De stichting Kind en Toekomst die de adoptie faciliteerde, ontkent onrechtmatig te hebben gehandeld. De oprichter en voorzitter van de stichting liet de rechter weten dat het voor haar „heel verdrietig” is om in de rechtbank te zitten. „Ik herken me niet in de verwijten. Voor mijn gevoel heb ik alles voor de kinderen gedaan.”