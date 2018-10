Geld NAM nodig voor verstevigen zorgpanden

Overheden, zorgverzekeraars en andere partijen die samenwerken in de Stuurgroep Zorg willen vaart zetten achter het aardbevingsbestendig maken van zorggebouwen in Groningen. Voor projecten in Appingedam, Delfzijl, Slochteren, Uithuizen en Loppersum is meer geld nodig dan de betrokken partijen kunnen opbrengen. Daarom hoopt de stuurgroep dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaat meebetalen.

Over de kosten van de projecten in de vijf plaatsen en de bijdrage die van de NAM wordt verwacht, kan voorzitter Maarten Ruys van de Stuurgroep Zorg niets zeggen. „Het is niet verstandig om daar nu op in te gaan, omdat het om ingewikkelde berekeningen gaat”, zegt Ruys. „Overigens is het niet aan de stuurgroep om met de NAM te overleggen over de hoogte van de bijdrage. Dat is aan het ministerie van Economische Zaken.”