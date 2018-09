Geld gemeenten voor aardgasvrij maken wijken

De eerste wijken in Nederland gaan al heel snel van het gas af. Gemeenten kunnen aan de slag nu het ministerie van Binnenlandse Zaken deze week een subsidie van in totaal 85 miljoen euro heeft verdeeld over ongeveer twintig aardgasloze projecten. De dorpen Garyp in Friesland en Nieuwolda en Wagenborgen in Groningen worden zelfs helemaal aardgasvrij.

Het ministerie wil de kennis over het aardgasvrij maken van bebouwing stimuleren. In totaal 75 gemeenten vroegen subsidie aan voor proefprojecten. Daarvan zijn er zo’n twintig gehonoreerd. Het gaat niet alleen om nieuwbouwwoningen. In Hengelo (O.) verdwijnt het aardgas uit een woonwijk van 100 jaar oud. Deze wijk was destijds ook de eerste in Hengelo die aardgas kreeg. Nijmegen wil een winkelcentrum aardgasvrij maken. In Zoetermeer ligt een plan voor aardgasvrije hoogbouw.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) bezoekt maandag in Assen een appartementencomplex, waaruit nog dit jaar de aardgasleiding verdwijnt. Ze maakt daar bekend hoeveel geld elk project precies krijgt.