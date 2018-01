Geladen olietanker vastgelopen op krib

Op de Rijn bij Pannerden is zaterdagochtend een tanker met 1600 ton gasolie vastgelopen op een krib. In de loop van de middag wordt gekeken of het schip achterwaarts met behulp van een sleepboot kan worden losgetrokken, aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden. Rijkswaterstaat en diverse hulpdiensten beraden zich over uitvoering van het bergingsplan.

De kans op een breuk wordt klein geacht, maar voor alle zekerheid is een blusvaartuig van de brandweer uit Nijmegen aanwezig en zijn voorzorgsmaatregelen getroffen voor de oliebestrijding. Het overpompen van de olie is gezien de ligging van de tanker niet mogelijk. Er is geen sprake van lekkage.

Het schip liep op de krib na een uitwijkmanoeuvre voor een ander schip. Dat gebeurde nabij een steenfabriek, bij de kruising van de Rijn met de Waal en het Pannerdensch Kanaal.

Op de Westerschelde ter hoogte van Hansweert strandde zaterdag eveneens een binnenvaartschip, geladen met schroot. Alle bemanningsleden zijn veilig en ongedeerd van boord, aldus Veiligheidsregio Zeeland. Het schip is volledig uit het water en ligt stabiel op de oever. Enkele sleepboten en bergingsvaartuigen zijn gealarmeerd. Naar verwachting kan rond 17.00 uur bij hoog water het schip worden geborgen.

Het scheepvaartverkeer moet de strandingslocatie met aangepaste snelheid passeren. Publiek wordt op een veilige afstand gehouden.