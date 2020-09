Gekweekte muizendarmen geschikt voor onderzoek naar diervoeders

Wetenschappers kunnen de werking van bepaalde nieuwe diervoeders binnenkort gaan onderzoeken aan de hand van losse, speciaal gekweekte mini-muizendarmpjes. De darmpjes zijn door Wageningen University and Research (WUR) gekweekt uit originele muizendarmen. Groot voordeel is dat er minder proefmuizen nodig zijn. Ook is onderzoek met een losse darm gemakkelijker.

De dierenwetenschapsgroep in Wageningen stelde vast dat de darm-organoïden, ofwel mini-darmen, net zo reageren op eiwitbronnen als de originele darmen in het lichaam van een heuse muis. De mini-darmpjes kunnen nu dienen voor onderzoek naar het transport van het voer, naar de wisselwerking tussen verschillende ingrediënten en ook naar de reactie van de darmwand.

Nederland wil het aantal proeven op levende dieren snel flink omlaag brengen, zegt een woordvoerder van WUR. Fabrikanten zoeken intussen naar alternatieve eiwitbronnen als insecten en algen en die moeten straks worden getest.

Fabrikanten van diervoeding hebben ook eigen labs, maar Wageningen biedt nu een nieuwe extra mogelijkheid voor onderzoek. WUR is ook druk doende met onderzoek naar mini-organen afkomstig van andere dieren dan muizen.