Gekozen SGP’er Tom (17) uit Oldebroek is fan van Mike Pence

Voor zichzelf campagnevoeren heeft Tom de Nooijer naar eigen zeggen niet gedaan. Toch stemden zoveel Oldebroekers op de SGP’er dat hij met voorkeur in de raad komt. Wel pas na 5 april, want eerder is hij nog geen 18 jaar.

Tot na middernacht was De Nooijer woensdag op de uitslagenavond in het gemeentehuis van Oldebroek. Toen hij op de fiets naar huis zat, wist hij al dat de campagne van zijn partij was beloond met vier zetels. Hij kwam er echter thuis pas achter dat hij –als nummer 5 op de lijst– zélf was verkozen tot raadslid. „Ik zette thuis de iPad nog even aan. Om twee uur ’s nachts explodeerden de sociale media. Nog nooit kreeg ik zoveel berichtjes met gelukwensen. Ik heb ze nog steeds niet allemaal kunnen beantwoorden.”

Dat hij zou worden verkozen, had De Nooijer niet verwacht. „Ik voerde campagne voor de partij, niet voor mezelf. Wel trok ik vanwege mijn leeftijd de aandacht van diverse media. Ik rekende dus wel op een aantal stemmen, maar het verraste mij dat ik er na onze lijsttrekker de meeste heb gekregen.”

De jonge SGP’er vertelt zijn verhaal eind vrijdagmorgen. Eerder had hij geen tijd, want de vwo’er moest voorrang geven aan toetsen voor aardrijkskunde en Nederlands. En donderdagavond was hij bij de vergadering van de SGP Oldebroek. De uitkomst van dat beraad: De Nooijer gaat de politieke arena in. „Belangrijk voor mij was of onze nummer 4 zich niet gepasseerd voelde en of mijn verkiezing in het partijbelang is. „Ik kreeg echter de volle steun van de fractie. Binnen twee weken na mijn verjaardag op 5 april hoop ik beëdigd te worden.”

Zijn verkiezing betekent veel voor de jonge SGP’er. „Ik ben een van de jongste raadsleden ooit. Het doet wel wat met je als je in één adem wordt genoemd met mensen als Lilian Marijnissen (de nu 32-jarige SP-leider, BP). Bovendien is politiek al van jongs af aan mijn passie.”

Een voorbeeld voor De Nooijer is de Amerikaanse vicepresident Mike Pence. Op Twitter omschrijft hij zich als „Christen-Conservatief-Rechts (in that order).” „Die slogan heb ik van hem. Ik bedoel ermee dat mijn christelijke identiteit voorop staat. Maar het conservatisme spreekt me aan en politiek profileer ik me in het rechter spectrum.”

Toch gaat De Nooijer in de gemeenteraad niet enkel rechtse standpunten ventileren. Zo wil de muziekliefhebber –de Oldebroeker speelt piano en is kerkorganist van de hervormde gemeente in zijn woonplaats– zich sterk maken voor het behoud van muziekverenigingen. „Daar hebben we er nogal wat van in Oldebroek, maar ze hebben het zwaar. Muziek is belangrijk, want het bindt inwoners van allerlei achtergronden samen. Daarom ben ik voor subsidie.”