Gekantelde tankwagen bevat olijfolie

Op de A2 Den Bosch - Utrecht is bij Nieuwegein een tankauto gekanteld. In de tank zit olijfolie, geen wijn, zoals eerder was gemeld. De tankwagen sloeg om door een incident waarbij ook een personenauto en een bestelbusje waren betrokken. Volgens Rijkswaterstaat blokkeert de tankwagen drie van de vier rijstroken. De tank is nog intact, er loopt geen olijfolie uit.

Het verkeer staat nog altijd vast tussen Everdingen en Nieuwegein-Zuid. De verwachting is dat de berging van de tankauto en eventuele reparaties aan vangrail en wegdek tot 14.00 uur gaan duren.