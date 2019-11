Geheugen verdachte bioscoopmoorden hapert

Ergun S., verdacht van de gewelddadige dood van een schoonmakersechtpaar in een Groningse bioscoop, zegt zich de steekpartij niet te kunnen herinneren. Hij ontkent het doden van de slachtoffers echter niet. S. zou op de bewuste dag op zoek zijn geweest naar een slaapplaats, zo bevestigt zijn advocaat berichtgeving op de website van het AD. S. meende naar eigen zeggen dat hij een portiek inliep, maar kwam in de bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep terecht.

Vrijdag is S. langdurig verhoord. Eerder werd al bekend dat de man volledig aan het onderzoek wilde meewerken. Naar verwachting zal hij in het Pieter Baan Centrum worden geplaatst voor een gedragskundig onderzoek, zoals het Openbaar Ministerie wil.

Volgens advocaat Sam Lodder heeft Rotterdammer S. in het verhoor ook verklaard dat hij in Groningen op zoek was naar zijn dochter. Hij zou al een tijd door de stad hebben gezworven. S. zegt zich ook niet te kunnen herinneren wat hij na het dodelijke geweld in de bioscoop heeft gedaan. S. werd een dag na de steekpartij getraceerd. Bij zijn arrestatie schoot de politie hem neer. De verwondingen die hij daarbij opliep maakten lange verhoren eerder niet mogelijk.

Volgens Lodder volgt er binnenkort een volgend verhoor, waarbij zal worden geprobeerd zijn herinneringen zo veel mogelijk terug te halen.