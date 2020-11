Gehele fractie Amsterdam stapt uit FVD

De gehele fractie van Forum voor Democratie in Amsterdam splitst zich af van de partij en gaat zelfstandig verder. Dat heeft de afdeling bekendgemaakt nadat eerder onder anderen Annabel Nanninga, die voor FVD in de Amsterdamse gemeenteraad zit, had bekendgemaakt op te stappen bij Forum.

FVD zit met twee zetels in de raad van de hoofdstad. Naast Nanninga is dat Kevin Kreuger, die eerder deze week Nanninga al steunde toen zij Thierry Baudet opriep te vertrekken. Volgens FVD Amsterdam zijn onder andere het niet optreden tegen de jeugdafdeling JFVD en de „schokkende antisemitische en racistische uitspraken van Baudet” de druppel.

„Wij zullen daarom niet namens FVD verdergaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Wij gaan door met ons politieke werk, voor een beter en vrij Amsterdam”, luidt de verklaring.