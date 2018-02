Geheime stukken over gaswinning openbaar

Al jaren werd er naar gezocht: de geheime overeenkomst over de gaswinning uit 1963. Tot nu. Wat blijkt? De rol van de staat is beduidend groter dan gedacht. En opzeggen kan zomaar niet. „De partijen zijn zo elkaars gevangene”, meldt het Dagblad van het Noorden dat het geheime document in handen heeft.

De openbaring is te danken aan Sijbrand Nijhoff, een strijdvaardige boer uit Zijldijk die al jaren tegen de gaswinning vecht. Dertien pagina’s telt het, deze zogenoemde Overeenkomst van Samenwerking uit 1963. In 26 artikelen wordt uiteengezet hoe de exploitatie van het Groningenveld in zijn werk zal gaan.

Uit de documenten blijkt volgens de twee advocaten van Sijbrand Nijhoff dat de staat niet alleen aandeelhouder maar ook, naast de NAM, mede-exploitant en mede-vergunninghouder van het Groninger gasveld is.

En dat zet alles op zijn kop, betogen de twee. Het maakt dat de staat aansprakelijk is voor de gevolgen van de gaswinning, aldus de advocaten, en dus net als de NAM moet opdraaien voor de kosten.