Gehandicapte mediaprofessionals maken pilot

Acht jonge gehandicapte mediaprofessionals hebben een eigen programmapilot gemaakt. Zij hopen dat de omroep het programma, De AngstBaas, in productie neemt. De redacteuren en presentator Marc de Hond willen laten zien dat een beperking geen belemmering hoeft te zijn om in Hilversum te kunnen werken.

Het initiatief komt voort uit een Twitter-discussie die NOS-nieuwslezer Matijn Nijhuis eerder dit jaar begon over het geringe aantal mensen met een handicap in de media. Daarop kwamen veel steunbetuigingen. De makers van No Limits Network, het onlineplatform van KRO-NCRV voor en door mensen met een beperking, besloot vervolgens een programmapilot te maken en die aan te bieden aan de NPO.

In De AngstBaas worden deelnemers uitgedaagd uit hun comfortzone te treden. Zij moeten een bepaald obstakel in hun leven proberen te overwinnen, zoals mensen met een beperking dat ook elke dag moeten. In de pilot gaat het om iemand die een grote angst heeft voor honden.