Gehalveerd No Surrender-proces in uur klaar

De strafzaak tegen vier (ex)-leden van No Surrender die dinsdag begon, eindigde met de behandeling van de feiten tegen slechts twee leden. En die behandeling was binnen een uur gepiept. Wanneer de rest van de zaak, onder anderen tegen Henk Kuipers en Klaas Otto, wordt behandeld is nu nog onbekend. Dat zou best nog maanden kunnen duren.

De rechtbank in Groningen had aanvankelijk twaalf zittingsdagen uitgetrokken voor de grote strafzaak tegen leden van de motorclub. De mannen worden onder meer verdacht van het leiden van een criminele organisatie. Kuipers staat ook terecht voor onder meer poging tot afpersing, mishandeling en diefstal met geweld.

De zaak die vorige week zou beginnen, liep meteen vertraging op door ziekte van de advocaat van Kuipers. Ook dinsdag bleek hij nog ziek, waardoor de zaak werd aangehouden. De drie andere verdachten vroegen daarop ook om uitstel, omdat de 54-jarige Kuipers volgens hen een spilfiguur is in deze zaak en omdat hij had aangegeven antwoord te geven op vragen van de rechtbank. De andere drie mannen wilden daarom eerst horen wat Kuipers te zeggen heeft, voordat ze zelf iets gaan vertellen.

De rechtbank besloot echter door te gaan met de zaak, zonder Kuipers. Voordat dat kon gebeuren, ontsloeg Otto zijn advocaat. „We hebben een vertrouwensbreuk, ik heb me niet kunnen voorbereiden op deze zaak. Ik wil een andere advocaat”, zei de Brabander die in 2013 de motorclub oprichtte.

„Doet u dit omdat de zaak niet aangehouden wordt?” vroeg de rechter aan Otto. „U beschuldigt mij. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ken deze mensen niet, ik weet niet waar de zaak over gaat. Breng me maar weer terug naar de cel, veroordeel me maar”, brieste hij. De rechtbank kon vervolgens niet anders dan ook zijn zaak met onbepaalde tijd uit te stellen. Overigens sloot zijn ontslagen advocaat niet uit dat Otto binnenkort op zijn beslissing terug gaat komen.

De twee overgebleven verdachten wilden toen ook niet meer verder, maar de rechtbank stond op voortzetting van de zaak. De inhoudelijke behandeling daarvan was vervolgens binnen een uur klaar, omdat beide mannen geen vragen beantwoordden en de rechter niet veel anders kon dan een samenvatting van het dossier voordragen.

Wanneer de zaak nu verder gaat en wanneer het Openbaar Ministerie een strafeis gaat formuleren, is ongewis.