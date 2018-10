Gegevens probleemjongeren Rotterdam gelekt

In Rotterdam zijn privégegevens van probleemjongeren gelekt naar andere probleemjongeren. Het gaat om namen, adressen, foto’s en burgerservicenummers. Dat bevestigt de gemeente Rotterdam na berichtgeving hierover door de NOS en RTV Rijnmond.

Hoe het lek is ontstaan, is nog niet duidelijk. De gemeente onderzoekt het incident. Het lek is gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is er conform de standaardprocedure aangifte gedaan bij de politie.

Het gaat om gegevens van jongeren die overlast hebben veroorzaakt of zich schuldig hebben gemaakt criminele activiteiten en die door politie en gemeente worden gevolgd.

De fout is in juli ontdekt. De betrokken jongeren zijn ingelicht. Om hoeveel mensen het gaat, wil de gemeente niet zeggen.