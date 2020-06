Gegevens asielzoekers gedownload na datalek COA

Een document van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) met gegevens van slachtoffers van mensenhandel, dat per ongeluk twee keer online heeft gestaan, is elf keer succesvol gedownload vanaf zeven IP-adressen. Dat meldt staatssecretaris Ankie-Broekers van Justitie en Veiligheid.

„Momenteel is er contact met het OM en de politie om de gevolgen die het datalek eventueel heeft voor lopende strafrechtelijke processen en onderzoeken in kaart te brengen”, schrijft de staatssecretaris aan de Kamer. Ook wordt gekeken of er gevolgen zijn voor mogelijke lopende asielzaken.

Het gaat om een Excel-bestand met 1185 meldingen van signalen over mensenhandel- en smokkel. In het document staan namen, geboortedata en nationaliteiten van mogelijke daders, slachtoffers en getuigen. Ook worden medewerkers van het COA genoemd evenals de COA-locatie waar de meldingen zijn gedaan.

Het document heeft deze maand twee keer drie dagen op Rijksoverheid.nl gestaan. Dat gebeurde nadat radioprogramma Argos via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om documenten over Nigeriaanse asielzoekers had gevraagd. Na Wob-verzoeken worden betreffende documenten online openbaar gemaakt, maar privacygevoelige informatie wordt onzichtbaar gemaakt.

Van de 1185 meldingen hadden er 87 betrekking op Nigerianen. Die gegevens waren niet zichtbaar, de rest wel. Volgens Argos en NRC gaan de andere meldingen onder meer over mensen uit Syrië, Eritrea, Iran en Vietnam. Beide media hebben het ministerie gewaarschuwd dat de gegevens zichtbaar waren.

Het COA onderzoekt hoe het lek heeft kunnen gebeuren. Ook is het gemeld bij het ministerie, de Functionaris voor Gegevensbescherming van het COA en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.