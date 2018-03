PVV-partijleider Geert Wilders is woensdagavond in Terneuzen om de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen af te wachten. Hij bezoekt daartoe het gemeentehuis in de Zeeuwse plaats.

De PVV doet dit jaar in dertig gemeenten mee aan de verkiezingen, onder meer in de Zeeuwse gemeenten Terneuzen en Tholen.