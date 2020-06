Geert Mak vult laatste boek aan met epiloog over coronacrisis

Geert Mak komt volgende week met een (losse) aanvulling op zijn boek Grote verwachtingen, dat vorig jaar verscheen als opvolger van zijn beroemde boek In Europa. In Epiloog bij Grote verwachtingen, waarmee hij het boek van 2019 nu in enkele weken heeft uitgebreid, gaat hij in op de coronacrisis.

Niemand in Europa dacht er volgens hem tot voor kort aan zo’n grote epidemie mee te maken. „Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 plotseling uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het vergeten woord ‘noodlot’ op onze tong”, schrijft Mak.

In zijn afgelopen najaar uitgekomen Grote verwachtingen presenteert Geert Mak een denkbeeldige geschiedenisstudent die vanuit 2069 terugkijkt. Hij spreekt hem in de epiloog aan: „Wie had dat ooit kunnen bedenken, dat ons rondtollende bestaan zo plotseling in het luchtledige zou belanden. Zo’n drie maanden geleden dacht ik dat we klaar waren met deze periode, dat jij en ik elkaar de hand konden drukken en dat we elk ons weegs konden gaan, ik naar mijn eigen tijd, jij een halve eeuw verder”, begint Mak de epiloog, die een kleine honderd pagina ’s telt.

De opbrengst van het boek is voor de boekhandel in Nederland en Vlaanderen. In Vlaanderen waren de boekhandels lange tijd gesloten. Van Grote verwachtingen zijn in Vlaanderen en Nederland inmiddels 140.000 exemplaren verkocht.