Geen Zwarte Piet bij intocht van Sinterklaas in Veenendaal

Wanneer er dit najaar in Veenendaal een sinterklaasintocht is, dan worden daarbij geen zwarte pieten ingezet. De organisatoren „gaan op zoek naar passende alternatieven”, zo hebben ze besloten. Vorig jaar waren er al enkele roetveegpieten bij de binnenkomst van de Sint.

Of de intocht doorgaat, hangt af van de op dat moment geldende corona-maatregelen. „Maar duidelijk is al wel dat er geen zwarte pieten bij zullen zijn”, zegt het bestuur van Winkelstad Veenendaal, de stichting die de belangen van de winkeliers en andere ondernemers in het centrum van Veenendaal behartigt en ook het jaarlijkse onthaal van Sint-Nicolaas regelt.

Eerder deze maand kreeg het college van Veenendaal van een meerderheid in de gemeenteraad het verzoek met organisatoren van sinterklaasfestiviteiten in gesprek te gaan over alternatieven voor Zwarte Piet. Onder meer de ChristenUnie en twee van de vier SGP-raadsleden steunden een motie met die strekking van DENK, GroenLinks en D66.

Dat gesprek is voor de sinterklaasintocht niet meer nodig, omdat Winkelstad Veenendaal uit eigen beweging kiest voor een andere invulling. „Het sinterklaasfeest is een feest voor alle kinderen. Als bepaalde groeperingen in onze samenleving Zwarte Piet als kwetsend ervaren, willen we daar rekening mee houden. Iedereen moet welkom zijn en zich welkom voelen in Veenendaal.”