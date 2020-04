Geen zorgen over bestrijding eikenprocessierups

De maatregelen die in Nederland genomen zijn tegen de uitbraak van het coronavirus, zitten de bestrijding van de eikenprocessierups voorlopig niet in de weg. Rupsenbestrijders werken meestal alleen of op ruime afstand van anderen en hebben zeker tot de tweede helft van mei geen beschermende pakken nodig, want de brandharen die vorig jaar zoveel overlast veroorzaakten zijn er nog niet.

Sommige groenbeheerders vrezen dat ze zonder beschermende pakken moeten werken, omdat die allemaal in gebruik zijn bij de zorg. Bioloog Arnold Van Vliet, voorzitter van het Kenniscentrum Eikenprocessierups, is daar niet bang voor: „Voor rupsenbestrijding worden alternatieve pakken gebruikt. En die zijn grotendeels ook al eerder in het jaar geleverd. Er is geen tekort.”

Van Vliet: „Het is nu juist de goede tijd voor de vele extra maatregelen die gemeenten nemen om de eikenprocessierups preventief te bestrijden. Als die maatregelen succesvol zijn, zal dat zeker effect hebben op het totale aantal rupsen met brandharen. We zagen na de ingrepen vorig jaar al goede resultaten, al blijven de rupsen natuurlijk niet helemaal weg.”

Brandharen van de eikenprocessierups kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. „Vorig jaar was er een enorme emissie aan brandharen, omdat het op het moment dat de rupsen heel actief waren mooi weer was met hele harde wind. Onder die omstandigheden waren er ook heel veel mensen buiten, die allemaal jeukbulten en erger konden oplopen”, zegt Van Vliet.

De jeukrupsen komen in deze maand uit de eitjes. In de tweede helft van mei gaan ze nesten vormen, waarin miljoenen brandharen kunnen zitten. Overal in Nederland zijn nestkastjes opgehangen, omdat vogels de jonge rupsen opeten. Andere preventieve maatregelen zijn het bespuiten van eikenbomen en het aanplanten van bloemrijke bermen om natuurlijke vijanden van de rups te lokken.