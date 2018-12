Geen zinkend of gezonken schip gevonden

De kustwacht heeft donderdagavond urenlang met groot materieel op de Noordzee gezocht naar een mogelijk zinkend of gezonken zeiljacht. Even na 22.00 uur meldde de KNRM dat er niets is gevonden. Ook radarbeelden leverden geen aanwijzingen op van een schip in nood. Ook zijn er geen vermissingen gemeld, aldus een woordvoerder van de Kustwacht.

De hulpdiensten gingen met helikopters en meerdere boten onderweg na een melding, die om ongeveer 18.30 uur binnenkwam. Er zou ter hoogte van Ouddorp mogelijk een schip aan het zinken zijn met vijf mensen aan boord. Al snel na de melding werd de verbinding verbroken en was het niet meer mogelijk deze te herstellen.

De kustwacht zette twee helikopters en vier reddingsboten in. Ook de reddingsboot van Neeltje Jans werd ingezet samen met een vissersschip en een vrachtschip.