Geen zicht op Nederlandse uitgave boek Trump

In de Verenigde Staten is vrijdag het spraakmakende boek Fire and Fury: Inside the Trump White House verschenen. Het boek van Michael Wolff staat vol sappige details over denken en doen van president Donald Trump en diens entourage.

Een Nederlandse uitgave zit er nog niet in, blijkt uit een belronde langs Nederlandse uitgeverijen.

Bij Uitgeverij Meulenhoff zijn geen signalen bekend dat Nederlandse uitgeverijen interesse hebben in de rechten van het boek. Volgens een woordvoerster wordt er bij zo’n ‘hot item’ meestal geveild. Uitgeverijen kunnen dan bieden op de rechten. „Het kan ook zo zijn dat uitgeverijen er hun handen niet aan willen branden met het oog op eventuele juridische procedures rond het boek.”

Uitgeverij Balans, die veel non-fictie uitgeeft, is niet van plan het boek uit te brengen in Nederland. „Het is nu actueel, maar tegen de tijd dat er een Nederlandse vertaling klaar is, is de hype voorbij.”

Ambo Anthos denkt dat er wel interesse is bij collega’s. Maar bij Ambo zelf is het onderwerp nog niet ter sprake gekomen. Dat geldt ook voor Singel Uitgeverijen. „Het is hier nog niet aan de orde geweest. Maar dat komt door de vakantieperiode. Maar het zal zeker een kostbare en ingewikkelde zaak worden om de rechten te verkrijgen”, verwacht een zegsvrouw.

Bij boekhandel The American Book Centre (ABC) in Amsterdam hebben ze het boek nog niet. „We verwachten het eind volgende week in de winkel te hebben”, zegt een woordvoerder. Belangstelling is er wel, maar dan vooral van journalisten en politieke junkies die er in de winkel naar vragen. Bij ABC hebben ze twee planken vol boeken over Trump, maar volgens de woordvoerder verkopen de uitgaven voor geen meter.