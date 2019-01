Geen woningen in pastoriebos Voorthuizen

Bij de hervormde Dorpskerk in Voorthuizen mogen geen woningen gebouwd worden. Dat heeft het bestuur van de gemeente Barneveld donderdag besloten.

Wel komt er een woonzorgcomplex met 25 appartementen in het pastoriebos. Het college van burgemeester en wethouders komt met het besluit om geen woningen te bouwen tegemoet aan de protesten van een buurtcomité. Dat zamelde vorig jaar handtekeningen in om het pastoriebos te behouden. De bouw van de woningen is volgens B&W ongewenst omdat ze „het groene karakter van het gebied teveel aantasten.” Het college streeft naar een groene invulling van de pastorietuin en vindt dat het plaatsen van twee woningen daar niet bij past.