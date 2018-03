Geen winterliggeld voor bruine vloot Kampen

Schippers van de Bruine Vloot in Kampen hoeven komende winter geen liggeld meer te betalen. In 2015 klaagden de schippers nog over de te hoge tarieven. Een leeg stadsfront dreigde toen.

„De gratis winterligging is onderdeel van een pakket aan maatregelen dat genomen wordt om het nautisch profiel van Kampen te versterken”, zo omschrijft het college van burgemeester en wethouders donderdag de stap.

Het gemeentebestuur is trots op de aanwezigheid van deze schepen die het „stadsfront aan de IJssel sieren.” Circa een twintigtal van deze vaak honderd jaar oude zeilschepen vaart in de zomer vanuit Kampen.

In de winter daalde het aantal schepen juist vanwege de te hoge ligplaatsgelden, zegt schipper Wilfred Spaargaren donderdag. Schippers vertrokken naar onder meer Zwartsluis en Enkhuizen waar de liggelden veel lager zijn. Ook boden enkele steden een gratis plek aan. Hij is blij maar verbaasd over de geste van het college. „Ik had er nog niets van gehoord.”