Geen wijziging intocht Sinterklaas Apeldoorn

De landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn kan volgens plan plaatsvinden met alleen roetveegpieten. Een bezwaar tegen de vergunning die de gemeente hiervoor verleende, is door de rechter donderdag niet-ontvankelijk verklaard. In de vergunning staat niets over de kleur van de pieten, aldus de rechter in Arnhem.

De NTR kondigde in september aan dit jaar voor het eerst met alleen roetveegpieten te werken. De bezwaarmaker, M. van Tongeren, wil een intocht met alleen zwarte pieten. Hij vroeg de bestuursrechter snel met een voorlopig oordeel te komen. Als de gemeente geen partij vindt die alleen met zwarte pieten werkt, dan moet de intocht niet doorgaan, vindt hij.

Volgens de rechter moet de burgemeester de aanvraag voor de vergunning toetsen op punten van openbare orde. De bezwaarmaker, die niet namens een groep handelt, wil echter een principiële discussie aangaan over de kleur van de pieten. Daarover kan deze rechter niet oordelen. Ook vorig jaar is geprocedeerd over de landelijke intocht van Sinterklaas. Toen juist omdat er toen nog zwarte pieten meeliepen.

De landelijke intocht in Apeldoorn is op 16 november. De gemeente Apeldoorn gaf donderdag desgevraagd aan op drie locaties langs de route demonstraties toe te staan. Er zijn tot nu toe twee demonstraties aangekondigd.