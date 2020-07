Geen vrij vliegverkeer meer tussen Sint-Eustatius en Sint-Maarten

$lead

De overheid van Sint-Eustatius heeft vrijdag besloten dat alle passagiers vanuit Sint-Maarten na aankomst veertien dagen in quarantaine moeten. De grenzen tussen de eilanden waren tot nu open, maar het eiland maakt zich zorgen over de besmetting die deze week op Sint-Maarten is geregistreerd. De persoon die is besmet, heeft in de afgelopen periode niet gereisd. Dat kans is groot dat er nog andere besmette mensen op het eiland rondlopen.

Sint-Eustatius neemt geen risico en heeft de status van Sint-Maarten opgeschroefd van land met laag risico naar ‘medium risk’. Sint-Eustatius blijft wel zonder restricties vliegen op Bonaire. Daar zijn deze week drie besmettingen geregistreerd, maar het betreft drie personen die direct in quarantaine zijn geplaatst na aankomst uit Peru.